بالفيديو.. كلود بويل يكشف عن وضعية محرز بعد مقاطعته للتدريبات و فشله في الانتقال لنادي ماشستر سيتي!

تطرق مدرب ليستر سيتي كلود بويل إلى وضعية الدولي الجزائري رياض محرز مع فريق ليستر سيتي بعد مقاطعته للتدريبات جراء فشله في الانتقال لنادي ماشستر سيتي خلال آخر يوم من الميركاتو الشتوي.

وقال بويل للصحافة خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة قبل مباراة سوانزي سيتي في البريميرليغ أن محرز لن يكون معنيا بهذه المباراة و اتخاذ هذا القرار جاء لمصلحة النادي، و أضاف المدرب الفرنسي أن محرز في وضعية نفسية صعبة للغاية جراء فشله في الانتقال إلى المان سيتي لكنه يرى بأنه قادر على العودة ويملك مستقبلا في ليستر، لأنه لاعب مميز وأساسي في تشكيلة الثعالب، أما بخصوص غيابه عن التدريبات وان كان ذلك بتسريح من الإدارة أكد المدرب السابق لأولمبيك ليون أنه لن يكشف عن التفاصيل و الأهم هي العلاقة القوية التي تجمعه باللاعب الجزائري، و حول موعد عودته للتشكيلة فقد صرح بويل أنه لا يدري و لن يكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع، من جهته نفى أن تكون علاقة محرز متوترة مع زملائه في الفريق قائلا في هذا الخصوص: "الكل ينتظر عودة محرز لمساعدته وبعقلية جديدة وموقف إيجابي لأنه لاعب متميز وأنا استمتع بلعبه".