هذا أبرز ما قاله بويل بخصوص قضية رياض محرز

عاد الفرنسي كلود بويل مدرب ليستر سيتي للحديث عن وضعية رياض محرز...

والذي قرر مقاطعة التدريبات لليوم الرابع على التوالي، بسبب رفض إدارة فريقه تسريحه لمانشستر سيتي، حيث قال التقني الفرنسي خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم: "رياض محرز لن يكون حاضرا في لقاء سوانزي، آمل أن يستطيع إراحة عقله وأن يعود إلى فريقه، لأننا بحاجة إلى خدماته و زملائه في إنتظار عودته"، وأضاف: "إنه موقف صعب، علينا أن نتعامل معه بهدوء، نحن لا نستطيع تغيير ما حدث سوق الإنتقالات إنتهى، علينا أن نحافظ على تركيزنا و نبقى متحدين فيما بيننا"، وتابع كلامه: "أنا أتفهم خيبة أمله، كانت فرصة بالنسبة له، هو يلعب مع ليستر سيتي وهذا ما يمنحه الكثير من الأشياء الجيدة، يمكن أن يكون له طموح جيد معنا".