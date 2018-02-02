رياض محرز أمام غرامة مالية ضخمة بسبب ليستر

عرض جناح ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز نفسه لغرامة مالية بقيمة 200 ألف حنيه إسترليني، بسبب استمرار رفضه المشاركة في تدريبات الفريق، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية.

وأغضب اللاعب الدولي الجزائري المسؤولين في النادي بسبب غيابه عن مران الخميس، بعد فشل محاولات انتقاله إلى المتصدر مانشستر سيتي.

ويفكر ليستر سيتي في تغريم صاحب الـ26 عاما قيمة راتب أسبوعين، بعد غيابه لليوم الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن يستبعده المدرب كلود بويل عن تشكيلة الفريق في لقاء سوانزي سيتي، السبت.

وحصل محرز على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي، عندما ساهم في فوز فريقه التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.