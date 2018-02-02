بالفيديو.. “MBC” تُعيد الإعتبار لـ”مبولحي العملاق” لتدارك السقطة التي وقع فيها زميلهم وليد الفراج

خصصت قناة “MBC” من خلال حصتها “صدى الملاعب” تقريرا فريدا من نوعه للإشادة بالدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي ومُستواه “العالمي”وسعى الإعلامي، حيدر الوتار لتدارك السقطة التي وقع فيها زميله، وليد الفراج، مُستعملا كلمات قوية جدا في وصفه لحارس “الإتفاق”.

وقال :”من ينسى هذا العملاق قبل 8 ثمان سنوات في جنوب إفريقيا، وأربع في البرازيل في المونديال رفقة المنتخب الجزائري”.

وأضاف :”عندما شاهدنا التصديات، عرفنا لماذا تعاقد الإتفاق مع هذا الحارس العملاق”.

ليختم التقرير بنكهة فُكاهية بالعامية الجزائرية :”الدوري السعودي واعر ياولدي” بعد تمكن مُهاجم الباطن من التسجيل على “الرايس”.