رياض محرز يتمرد على إدارة ليستر و يغيب مجددا عن التدريبات و ذلك للمرة الرابعة

كشفت صحيفة “الميرور” البريطانية أن رياض محرز قد غاب مجددا عن التدريبات الصباحية لنادي ليستر ستي ليؤكد من جديد نيته في عدم العودة لهذا النادي.وقد اكدت ذات المصادر أن “محرز” سبب “فوضى” داخل الفريق حسب تصريحات أحد اللاعبين.

من جهة أخرى، لا تعلم إدارة ليستر سيتي أين يتواجد رياض مما سبب إنزعجا للمسيرين.

يذكر أن رياض سيواجه عقوبة مالية كبيرة تصلى إلى 250 ألف أورو.

في نفس السياق، حتى قناة الـ “BBC” البريطانية أكدت أنها تبحث عن رياض الذي اختفى عن الأنظار !