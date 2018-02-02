جماهير و زملاء رياض محرز في ليستر مستاؤون من تصرفاته

كشف موقع “ليستر ميركوري” أن بعض من لاعبي “ليستر سيتي “وجل جماهير الفريق غاضبون من تصرفات الجزائري “رياض محرز” الذي يصر على عدم اللعب مجددا للفريق.حيث أكدت ذات المصادر أن الصراع سيطول لربما لأسابيع وليس لأيام حتى يعود محرز للمشاركة مع الفريق.

فالحالة النفسية التي يتواجد فيها لا تسمح له بتقديم الإضافة كما أنه وبشكل كبير لن يقدم أفضل مستوياته.

من جهة أخرى، ترى جماهير ليستر أن هذا التصرف غير لائق خاصة من لاعب يعتبر أحد أساطير الفريق.