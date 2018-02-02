غاري لينكر أسطورة إنجلترا : ليستر سيتي لا يساوي شيء من دون دون جوهرته رياض محرز

أكد أسطورة” إنجلترا” وليستر سيتي “غاري لينكر” أن نادي “الفوكسيس” لا يساوي شيء دون جوهرته رياض محرز وهذا السبب الرئيسي لعدم تركه يرحل للسيتي.وقال لينكر: “ليستر لا يساوي شيء دون محرز، هو فريقه مختلف تماما من دونه”

وأضاف: “رياض هو الكل في الكل في هذا الفريق ولا أحد يعلم كيف سيكون أدائه مجددا”.

يذكر أن الجزائري غاب عن التدريبات ليومين متتاليين واحتمال كبير أن يواصل الغياب لليوم الثالث على التوالي.