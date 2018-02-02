رامي بن سبعيني يختار كرابع أحسن مُدافع في الدوري الفرنسي

صُنف الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني كرابع أحسن مُدافع في الدوري الفرنسي، خلال الموسم الجاري وذلك لتفوقه في الصراعات الفردية.وكشفت الإحصائيات بأن لاعب “رين” تمكن ولحد الساعة من الفوز بـ67.6% من الصراعات الثنائية التي دخلها مع مُهاجمي الفرق المُنافسة.

ولم يتجاوز مُدافع المنتخب الوطني، سوى النجم البرازيلي “ماركينيوس” والسنيغالي “بابي جيلوبودجي” وهذا إضافة للاعب ذو الاصول الجزائري “يوري برشيش”.

ويعيش إبن قسنطينة، يعيش موسما “مُعقدا” كونه يُغير منصبه من أسبوع لآخر وهو مالا يُساعده، على تفجير طاقاته بالطريقة المرجوة