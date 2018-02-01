بالفيديو.. هكذا إحتفل لاعبوا المولودية بالتأهل في كأس الجمهورية

إحتفل لاعبو مولودية الجزائر بالتأهل المحقق، أمسية اليوم، على حساب شباب بلوزداد في كأس الجمهورية بطريقتهم الخاصة.حيث لم يُفوت زملاء حشود فرصة الفوز في الداربي وبلوغ الدور الربع نهائي من منافسة “السيدة الكأس” للإحتفال رفقة “الشناوة”.

فيما فضل الحارس فوزي شاوشي الغناء والتفاعل كعادته مع أنصار المولودية في إنتظار مواصلة رحله الكأس التاسعة.