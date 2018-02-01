ليستر يُعاقب محرز بعد غيابه عن تدريبات اليوم !

عاقبت إدارة ليستر سيتي لاعبها الدولي الجزائري رياض محرز بعد غيابه الغير المبرر حسبها عن تدريبات الفريق لنهار اليوم.وحسب ما نشره موقع “دايلي مايل” البريطاني، فإن إدارة “الفوكسيز” أغرمت محرز بـ200 ألف جنيه أسترليني.

ويأتي رد ليستر بعد إعلان محرز عدم رغبته في المواصلة مع الفريق بعد تعنت هذا الأخير في تسريحه للمان سيتي.

لتتواصل القبضة حديدية بين الجناح الجزائري ومسيّيري نادي “الثعالب” الذي حرمه للمرة الثانية من الإلتحاق بنادي يليق بطموحاته.