شاهد بالفيديو/ قضية إنتقال رياض_محرز تتصدر تويتر...والتعليقات بين السخرية والحسرة

لم تمر لحظات على إعلان خبر إقتراب محرز من الإنضمام لمنشيستر سيتي حتى إشتعلة مواقع التواصل الإجتماعي

التي تداولت الموضوع بشكل واسع ليصبح بعد ساعات تراند على موقع تويتر الذي ظل رواده ينتظرون إلى غاية الدقيقة الأخير من موعد غلق الميركاتو

تباينت تعليقات الجزائريين وحتى العرب بين السخرية والحسرة ...شاهد بالفيديو