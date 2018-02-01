العلاقة بين الدولي الجزائري وإدارة ليستر سيتي تتكهرب..محرز يُقاطع التدريبات.

قاطع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، الخميس، تدريبات فريقه ليستر سيتي الإنجليزي، ما يُنبّئ بِتدهور العلاقة بين جناح "الثعالب" وإدارة النادي.

وسجّل رياض محرز الغياب الثالث له على التوالي عن فريق ليستر سيتي، الأمر الذي قد يستدعي معاقبة الدولي الجزائري، إستنادا إلى ما تنصّ عليه لوائح النادي. كما ذكرته تقارير صحفية بريطانية، الخميس.

ويستعدّ ليستر سيتي لِمواجهة الزائر سوانسي سيتي مساء السبت المقبل، ضمن إطار الجولة الـ 26 من عمر بطولة إنجلترا. عِلما أن محرز غاب عن مباراة "الثعالب" والمضيف إيفرتون مساء الأربعاء الماضي، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر منافسة "البريمرليغ"، وقد خسر تلاميذ المدرب كلود بويل بِنتيجة (1-2).

ويمرّ محرز بِفترة عصيبة وحالة من الإحباط، بعد فشله في تغيير الأجواء عند إسدال ستار سوق الإنتقالات الشتوية منتصف ليل الأربعاء الماضي.

ويرى محرز أن إدارة نادي ليستر سيتي تتحمّل مسؤولية بقائه، حيث تُصرّ على رفع المطلب المالي أمام الفرق التي ترغب في الإستفادة من خدمات نجم "الخضر"، "احتجازا" له داخل قلعة "كينغ باور".

وحاول رياض محرز تغيير الأجواء في أربع مناسبات: صيفَي 2016 و2017 وشتاءَي 2017 و2018، ولكن إدارة نادي ليستر سيتي لم تُسهّل مأمورية الدولي الجزائري، عكس زميلَيه متوسّطَي الميدان: الفرنسي نغولو كونتي والإنجليزي داني درينكووتر، اللّذين انتقلا إلى فريق تشيلسي، صيفَي 2016 و2017، على التوالي، وبِمبلغ ضخم تراوح ما بين 36 للأوّل و40 مليون أورو للثاني.