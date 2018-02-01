شاهد الكلام الجميل الذي قاله غوارديولا عن محرز و عن إمكانية التعاقد معه الصيف المقبل

فشلت إدارة مانشستر سيتي في إنهاء صفقة ضم رياض محرز بعد أن أصرت إدارة ليستر سيتي على عدم تسريحه رغم العرض المغري من "السيتيزين" ....

وتحدث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن فشل إدارته ناديه في إنهاء صفقة ضم رياض محرز من ليستر سيتي، مشيرا إلى أن إدارة ناديه قامت بعدة محاولات لضم النجم الجزائري لكن ""الثعالب" رفضوا ذلك، ونقلت شبكة "سكاي سبورت" تصريحات عن المدرب الإسباني أشار من خلالها إلى أن الإدارة قد تحاول مجددا ضم محرز في سوق الانتقالات الصيفي، حيث صرح: "محرز لاعب لـ ليستر سيتي الآن والجميع يعلم أننا حاولنا لكننا لم نكن قادرين على تحمل مطالبهم في هذا الوقت بالذات وأنا أتفهم ذلك"، وأضاف: "حاولنا إتمام الصفقة في الصيف، وحاولنا الآن لكن مثلما حدث خلال الصيف فقد أوصدوا الأبواب في وجوهنا، وبإمكاننا أن نعيد ذلك في الصيف والعطلة"، وواصل: "الصفقة لم تكن ممكنة، استطعنا جلب إيمريك لابورت نعم، لكن الصفقة الأخرى لم تتم وسوف نرى ما سيحدث خلال الصيف".