محرز يحدث طوارئ في بيت ليستر و يغيب مجددا عن التدريبات

يبدو أن فشل صفقة انتقال رياض محرز نحو مانشستر سيتي قد أثر كثيرا على اللاعب الذي كان يمني النفس بتحقيق حلمه باللعب تحت قيادة غوارديولا ...

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية أن رياض محرز غاب عن تدريبات فريقه ليستر سيتي صبيحة اليوم تحضيرا لمواجهة سوانزي سيتي يوم السبت، وأشار نفس المصدر نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب أن محرز مستاء من قرار إدارة ناديه بعدم السماح له بالرحيل، وبهذا يكون رياض قد غاب عن حصتين تدريبيتين ومباراة وهو ما يعتبر من الناحية خرقا لبنود عقده مع "الثعالب" حسبما أضاف روب دورسيت صحفي شبكة "سكاي سبورت".