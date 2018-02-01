فشل صفقة إنتقال محرز إلى السيتي تثير السخرية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي

صنع اللاعب الجزائري “رياض محرز” الحدث خلال الساعات الأخيرة من فترة التحويلات الشتوية التي أسدلت ستارها منتصف ليلة الأربعاء.

وفتح فشل صفقة إنتقال محرز إلى نادي مانشستر سيتي أبواب السخرية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، بين متحسر على ما يحدث لمحرز، إلى مطالب بتسريجه عبر مختلف مقاطع الفيديو المركبة.

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