تايدر : الجزائريون لامثيل لهم و فضلت الجزائر على تونس لأنها كانت دائما في قلبي

جدد الدولي الجزائري، سفير تايدر تعلقه بالمنتخب الوطني مؤكدا بأنه فضله على فرنسا وتونس لأنه “في القلب” وبسبب والدته الجزائرية.

وصرح قائلا :”الجزائريون لامثيل لهم، لم أرى في حياتي جماهير تُساندك مثلهم، والجزائر كانت دائما في قلبي، لأنها أرض أمي”.

ليُضيف :”كنت قادرا على إنتظار فرنسا، أو اللعب مع تونس مثل شقيقي، ولكني سرت عكسه، وفخور بالخيار الذي قمته به”.

وأوضح في الأخير بأنه لن ينسى السنوات الطويلة التي قضاها في إيطاليا والتي وصفها بـ”البلد الذي إحتضنه” وبنى فيه أسرته.