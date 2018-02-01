هذا ما قاله كلود بويل مدرب ليستر سيتي عن فشل صفقة إنتقال ريض محرز إلى نادي مانشستر سيتي

صنع فشل صفقة انتقال رياض محرز إلى مانشستر سيتي الحدث في وسائل الإعلام الإنجليزي خصوصا أن موقف إدارة ليستر سيتي تسبب في استياء النجم الجزائري ...

وتحدث كلود بويول مدرب ليستر سيتي عقب الخسارة أمام إيفرتون عن فشل صفقة انتقال رياض محرز إلى مانشستر سيتي، مشيرا إلى أنه اللاعبين والطاقم الفني سيرحبون بعودة محرز إلى التدريبات، حيث صرح: "كل اللاعبين وكل أفراد الطاقم سيساعدونه على العودة إلى التدريبات بابتسامة، والاستمتاع بكرة القدم مع زملاءه لأنه لاعب كبير ورائع، شخص جيد ويحب كرة القدم"، وأضاف: "كان الأمر صعبا لأن أول الاتصالات مع محرز كان قبل الإصابة التي تعرض لها لاعبهم (يقصد ليروي ساني)، ولكن ذلك كان في الأيام الأخيرة للميركاتو وكان من الصعب الموافقة على ذلك، لكن من جانبنا كنت مستعدا لقبول كل القرارات في النهاية"، وواصل: "أعتقد أن اللاعبين يعرفون أن الأمور ستكون صعبة أحيانا بالنسبة لـ محرز ونحن نمتلك مجموعة رائعة، اللاعبون لديهم علاقات مميزة بينهم ويتفهمون بعضهم البعض، وكل اللاعبين مستعدون لتقديم أفضل ما لديهم من أجل رياض".