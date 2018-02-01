حسب شبكة “ESPN” العالمية/ محرز لن يلعب مجددا لنادي ليستر سيتي

يشعر اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، بالذهول بعد فشل انتقاله لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية، والتي أغلقت أبوابها قبل ساعات قليلة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “ESPN” العالمية، صباح اليوم الخميس فإن اللاعب رياض محرز، يهدد ليستر سيتي بعدم اللعب للفريق مرة أخرى، بعد إفساده لصفقة انتقاله لمانشستر سيتي.

وعنونت صحيفة “الميرور” في عددها الصادر صباح اليوم الخميس وبالبند العريض أن محرز لن يلعب مجددا لنادي ليستر سيتي بعد الخيانة التي تعرض لها.

ويتواجد محرز في حالة نفسية سيئة وغاضب للغاية من إدارة الفريق ومن الطاقم الفني.