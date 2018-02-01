بعد فشل صفقة محرز ...غوارديولا يتحدث لأول مرة

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء فريقه ضد ويست بروميتش ألبيون اليوم، أن رياض هو لاعب في ليستر سيتي الآن ويرفض أن يعلق على موضوع فشل الصفقة وقال بيب: "رياض محرز لاعب لـ ليستر سيتي الآن، ولن أتحدث عن ذلك كثيرا، سوق الانتقالات انتهى لذلك اللاعبون المتواجدون معنا هم من سينهون الموسم"، وبهذا يتضح رسميا أن صفقة الدولي الجزائري فشلت بسبب رفض إدارة الثعالب التنازل عن محرز رغم العرض الكبير من السيتي و الذي وصل إلى 74 مليون يورو.