هكذا علق حفيظ دراجي بعد فشل انتقال محرز إلى مانشستر سيتي
اعتبر الإعلامي والمعلق الرياضي حفيظ دراجي أن فشل الدولي الجزائري رياض محرز في مغادرة ناديه الإنجليزي ليستر سيتي مرة أخرى ، دليل على كونه "لاعبا غير عادي" .
وكان محرز قد تقدّم إلى إدارة النادي برغبته في الرحيل بعد أن طلب نادي مانشستر سيتي خدماته ، قبل أن يصطدم بـ"تعنّت" الثعالب على الرغم من العرض المالي "السخيّ" الذي تقدمت به إدارة السيتي ، والذي وصل إلى 74 مليون يورو حسب ما أفادت تقارير إعلامية.
وقال دراجي في منشور على صفحته في فيسبوك :"ليستر يتمسك بمحرز..مفاوضات السيتي وليستر بخصوص محرز توقفت بين عرض يصل الى 74 مليون، و طلب يفوق 114 مليون يورو !!" ، وتابع معلق بي إن سبورت:"دليل آخر على ان رياض هو لاعب غير عادي..خيرها في غيرها..".
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