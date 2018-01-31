محرز يتواجد في حالة معنوية جد منحطة بسبب رفض إدارة ليستر سيتي عرض السيتي

كشفت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية أن رياض محرز يتواجد في حالة معنوية “منحطة” بسبب رفض إدارة ليستر سيتي عروض مانشستر سيتي.ونشرت “سكاي سبورت” تصريحا لأحد المقربين من محرز قائلا:”محرز مُحبط من ادارة “الثعالب” الذين وعدوه في وقت سابق بتسهيل رحيله”.

“في حال وصله عرض جيد خلال هذا الميركاتو، لكنهم تراجعوا في الأخير وقاموا برفض كل عروض مانشستر سيتي”.

كما أضاف:”محرز قدم كل شيء لليستر، اللعب للسيتي تحت إشراف غوارديولا كان حلما بالنسبة له، وفشل ذلك حطم معنوياته.