مانشستر سيتي ينسحب من المفاوضات و نحو بقاء محرز في ليستر سيتي

قررت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنسحاب من مفاوضات التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز بعد رفض ليستر سيتي لأربع متتالية.

وحسب ما أعلن صحفي شبكة “سكاي سبورت” البريطانية، فإن السيتي رفض مواصلة المفاوضات بشأن اللاعب.

في ظل تعنّت إدارة ليستر سيتي في تسريح نجمها الجزائري رغم إلحاحه عليها من أجل تغيير الأجواء.

مع بقاء ساعات قليلة عن غلق سوق الإنتقالات، أضحى من المرجح بقاء محرز داخل أسوار “الكينغ باور” لغاية نهاية الموسم.

Deal off. Manchester City give up on trying to sign Riyad Mahrez from Leicester City. Made four bids