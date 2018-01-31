ليابان تمنح وساما "رفيعا" لرياضي جزائري..تعرّف عليه:
ستمنح الحكومة اليابانية وسام الشمس المشرقة والأشعة الذهبية و الفضية للرياضي الجزائري محمد لزهاري يمني ، أول رياضي مثل الجزائر في الألعاب الأولمبية في طوكيو 1964 ، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء سفارة اليابان بالجزائر.
وأوضحت السفارة اليابانية أنّ حفل تكريم الرياضي الجزائري سيقام يوم 4 فيفري المقبل، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا 15:00.
تجدر الإشارة إلى أن الجمبازي محمد يمني لزهاري الذي توج بالبطولة الفرنسية في بداية مشواره الرياضي في سنوات الستينات 1960 ، كان قد اختار العودة إلى الجزائر متحدّيا الإغراءات التي كان سيحصل عليه في أوروبا ، من أجل الدفاع عن ألوان الجزائر وحمل رايتها في المحافل الدولية.
ويشغل محمد يمني (79 سنة)، الذي سبق له تولي رئاسة الاتحادية الجزائرية للجمباز لعدة مرات، منصب مدير المتحف الأولمبي الجزائري.
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