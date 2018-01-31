ليستر سيتي مصرة على عرقلة انتقال محرز لنادي مانشستر سيتي

ساعات قبل غلق الميركاتو الشتوي، إدارة نادي ليستر سيتي مصرة على عرقلة انتقال الدولي الجزائري لنادي مانشستر سيتي.

حسب آخر الأخبار، فإن إدارة النادي تريد ما لا يقل عن 114 مليون أورو مقابل تسريح رياض محرز، الذي يوجد في أعلى قائمة المدرب بيب غوارديولا بعد تأكد إصابة لاعبه لوروا ساني. ولهذا اقترحت إدارة "المان" في مرحلة أولى، مبلغ 57 مليون أورو ورفعت بعدها العرض إلى 79 مليون، غير أنها لم يؤثر على نادي ليستر الذي يصر على مبلغ يفوق 100 مليون أورو، وهو شرط تعجيزي طالما أن ليستر سيتي لا يريد التفريط في محرز خاصة بعد مغادرة مهاجمين اثنين الفريق هذا الشتاء.

فهل سيستطيع الدولي الجزائري، إقناع ناديه بتركه الالتحاق بأحد أكبر الأندية الانجليزية؟ ولهذا لم يبق أمامه إلا ساعات قليلة.