بالفيديو.. طائرة خاصة لسليماني للتوجه لمدينة “نيوكاسل” للتوقيع مع فريقها

قام الدولي الجزائري، إسلام سليماني بإستقلال طائرة خاصة في الدقائق القليلة الماضية للتوجه لمدينة “نيوكاسل” للتوقيع مع فريقها.وخصصت إدارة “الماك بايز” هذه الطائرة لـ”سوبر سليم” لتمكينه من التواجد في صفوفها والتوقيع معها في أسرع وقت ممكن.

وسيخضع هداف المنتخب الوطني للفحوصات الطبية، قبل ترسيم الأمور والنشاط مع تشكيلة المدرب الإسباني “رافاييل بنيتيز”.

وسيُعرف في الساعات القادمة نوعية الصفقة، سواء كانت بيعا نهائيا أو مُجرد إعارة الى غاية نهاية الموسم.