صحيفة ديلي ميل البريطانية / هذه هي شروط ليستر سيتي للتخلي عن رياض محرز...!

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن ليستر سيتي الإنجليزي، وضع شروطاً للتخلي عن لاعبه الجزائري رياض محرز، والتي تمثلت في تقديم نادي مانشستر سيتي، صفقة لا تقل عن 100 مليون جنيه استرليني.

وكان محرز ألمح برغبته في الانتقال من صفوف الفريق الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما قابله الفريق بعدم الامبالاة.

وفي الوقت ذاته، أظهر مانشستر سيتي اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب الجزائري قبل نهاية الموسم، مقدماً عرضاً يبلغ قيمته 50 مليون جنيه استرليني، لضم صاحب الـ26 عاماً.

وكشفت صحيفة “تيليغراف” البريطانية، أن الجزائري لن يكون حاضرا سهرة اليوم في مباراة فريقه ضد إيفرتون.

فقد أكدت أنه غير موجود مع زملائه في الفريق الذين يستعدون لمباراة الليلة ضد التوفيز، ما يؤكد أن محرز شرع في الضغط على إدارة ناديه م أجل تسريحه لنادي مانشستر سيتي وتفادي المطالبة بشروط تعجيزية لعرقلة الصفقة.