ليستر سيتي يزف هذا الخبر السار لإسلام سليماني

تم الإتفاق بين ليستر سيتي ونيوكاسل على إعارة سليماني حتى نهاية الموسم الحالي حسبما أوردت التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإنجليزية .

هذا ومن المنتظر أن يقوم اللاعب بالفحص الطبي الأن الأربعاء وتوقيع العقود الرسمية لإنتقاله لنيوكاسل حيث لم يتبقى سوى القليل على غلق سوق الإنتقالات الشتوية في إنجلترا .

وسيلعب المهاجم إسلام سليماني مع نيوكاسل مُعارا لِمدّة 6 أشهر، المُرادف حتى الصيف المقبل. كما ذكرته تقارير صحفية بريطانية، الأربعاء. عِلما أن الدولي الجزائري - البالغ من العمر 29 سنة - يرتبط مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقد تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2021.

ويعني الإنتداب بِصيغة الإعارة، أن إدارة نادي ليستر سيتي رفعت سقف المطلب المالي، وهو ما صعّب مأمورية نظيرتها من نيوكاسل في شراء عقد سليماني.