بالفيديو.. الإعلامي السعودي وليد الفراج يعتذر للجزائريين بسبب مبولحي!

اعتذر الإعلامي السعودي وليد الفراج من الحارس الجزائري وهاب رايس مبولحي بعد أن سخر من اسم حارس المنتخب الوطني الأسبوع الماضي بعد إعلان نادي الإتفاق السعودي التوقيع معه، وقال الفراج خلال برنامجه "أكشن يادوري" أنه لم يقصد أن يسيء لمبولحي من خلال كلامه السابق وأنه وجد فقط صعوبة في نطق اسم حارس الخضر، مضيفا أنه يعتذر من الجزائريين ومن الحارس مبولحي.

يذكر أن مبولحي تألق بشكل ملفت للإنتباه أمس في أول مباراة مع فريقه التعاون ضد الباطن برسم الأسبوع 19 من الدوري السعودي.