مانشستر سيتي يجهز هذا المبلغ الضخم من أجل ضم محرز

لايزال مسلسل رحيل الدولي الجزائري رياض محرز عن فريقه ليستر سيتي من عدمه متواصلا...

أين خرجت العديد من التقارير الصحفية اليوم الثلاثاء بأخبار تتحدث عن إهتمام نادي مانشستر سيتي بخدمات نجم "الثعالب"، ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا يرغب في التعاقد مع محرز قبل إغلاق سوق الإنتقالات الشتوية، في صفقة رصدت فيها إدارة "السيتزن" مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 68 مليون أورو، وفي حال نجاح السيتي في إتمام الصفقة سيكون محرز ثاني المستقدمين هذا الشتاء بعد مدافع أتليتيك بيلباو إيمريك لابورت، والذي إنضم مقابل 65 مليون أورو.