عملاق البريمرليغ يغري نابولي للإستفادة من خدمات فوزي غلام

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لتقديم عرض مغري لإدارة نادي نابولي الايطالي من اجل التعاقد مع الجزائري فوزي غلام خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

وذكرت صحيفة التوتو ميركاتو أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو لإقناع إدارة نابولي بالتنازل عن خدمات اللاعب الدولي الجزائري .

واشارت الصحيفة أن الدولي الجزائري تلقى العديد من العروض المغرية من كبار أوروبا في الفترة الماضية مما دفع مانشستر لتجهيز عرض قوي لإقناع نابولي برحيله لقلعة الشياطين الحمر الأولد ترافورد .