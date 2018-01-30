قرباج يشن هجوما معاكسا ضد زطشي ويتخذ هذا القرار الصادم

أقدم رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم سابقا محفوظ قرباج على تقديم شكوى رسمية لمحكمة التحكيم الدولية "التاس" الكائن مقرها بسويسرا، ضد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، وأعضاء مكتبه الفيدرالي، بعد قرارهم الأخير بتنحية قرباج من الرابطة وتشكيل ديركتوار لتسيير شؤون البطولة الوطنية.

قرباج وفي حديث مع "ّالبلاد" بعد قرار المكتب الفيدرالي، أكد أنه لن يسكت على قرار هيئة زطشي، وسيقدم على تقديم شكوى "للتاس" من أجل النظر في الخروقات القانونية التي عرفها قرار المكتب الفيدرالي، خاصة أن القانون لا يسمح بتنحية رئيس الرابطة الوطنية دون عقد جمعية إنتخابية لأن قرباج منتخب من قبل أعضاء الجمعية العامة، وليس هناك مادة أو قانون يقضي بتنحيته من منصبه دون إجراء إنتخابات وما قامت به هيئة زطشي يعتبر خرقا للقانون وهو ما إستغله قرباج وقدم من خلاله شكوى للمحكمة الدولية للنظر في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن "التاس" ستوقف كل مهام أعضاء الديركتوار المسير للبطولة الوطنية لغاية النظر بشكل نهائي في الشكوى التي تقدم بها زطشي.