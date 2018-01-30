غوارديولا يفجرها وهذا ما قاله بخصوص إمكانية تعاقد مانشستر سيتي مع رياض محرز

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي دخل على خط التفاوض مع ليستر سيتي للحصول على خدمات الدولي الجزائري رياض محرز في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الشتوي.

وأكدت الصحافة أن مانشستر سيتي حاول الحصول على اللاعب بعد تأكد إصابة الألماني ليروي ساني ليغيب لمدة ستة أسابيع ليحاول متصدر البريميرليج التعاقد مع الدولي الجزائري.

ورغم أن الخبر لم يتم تأكيده بعد من قبل وسائل الإعلام الموثوقة في إنجلترا، إلى أن الخبر انتشر بسرعة البرق على غرار صحيفة “ذي صن” التي تحدثت عن صفقة من الممكن أن تحسم مقابل أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني.

وشارك محرز مع ليستر سيتي في 27 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها تسعة أهداف ومرر تسع تمريرات حاسمة.