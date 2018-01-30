وليد الفراج يعتذر لمبولحي :”الإسم جاني ثقيل شوية.. ولم أجد نُطقه فقط”..”

قام الإعلامي السعودي، وليد الفراج بخرجة تُحسب له عندما إعتذر من رايس مبولحي والجماهير الجزائرية، بعدما نطق إسمه بطريقة ساخرة.

وإستغل الفراج حصته “أكشن يادوري” ليُصلح الأمور قائلا :”والله ماقصدت السخرية، وإعتذراي من كل أحبتنا في الجزائر ومن الكابتن مبولحي”.

ليُواصل :”الإسم جاني ثقيل شوية.. ولم أجد نُطقه فقط”.

ليختم ضاحكا :”نحن من أيام أبو خشبة.. أبو حطبة تبونا نوصل لمبولحي”.

وكان حارس الإتفاق أبهر الجماهير السعودية، سهرة الإثنين بعرض قوي جدا وتصديات رائعة في أول ظهور له في دوري “جميل”.



