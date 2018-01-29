التهاني تنهال على بوفون في عيد ميلاده الأربعين40

احتفل جيانلويجي بوفون حارس وقائد وجوفنتوس بعيد ميلاده 40 وهي المناسبة التي شاركه في الاحتفال بها زملاءه الحاليين والسابقين

كما كان نادي جوفنتوس أول المهنئين له بهذه المناسبة، حيث نشر النادي فيديو عبر صفحاته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لأهم لحظات "العنكبوت" خلال مسيرته وأرفقه بالتعليق التالي: "إنه الرقم واحد، هو ما يزال خارق واستثنائي وما يزال يجعلنا متحمسين"، هذا بالإضافة إلى تهنئة من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الإتحاد الأوروبي والإتحاد الدولي للعبة.

مشجعون بعثوا له رسائل تهنئة في مباراة كييفو

كما تلقى بوفون تهنئة خاصة أثناء تواجده على مقاعد البدلاء في المباراة التي جمعت سهرة السبت بين جوفنتوس ومضيفه كييفو على ملعب "بنتيغودي"، حيث أرسل له عدد من الأطفال الذين كانوا في الملعب بطاقات تهنئة كتبوها بأيديهم وقرأها "العنكبوت" أمام وسائل الإعلام التي كانت تراقبه، حيث كتب في واحدة منها الكلمات التالية: "تهانينا أيها البطل ! أنت القدوة الأولى بالنسبة لنا"، في الوقت الذي رفع فيه أنصار "البيانكونيري" المتواجدون في الملعب المذكور لافتة كتبوا فيها: "40 سنة وأنت الرقم واحد، تهانينا أيها القائد".

دل بييرو: "أنت واجهة حراسة المرمى"

كما أرسل أليساندرو ديل بييرو القائد السابق لـ جوفنتوس رسالة تهنئة لـ بوفون كتب فيها: "تهانينا جيجي، أنت واجهة حراسة المرمى في السنوات العشرين الماضية، عندما يفكر المرء في حارس مرمى فإن أول ما يخطر في باله هو بوفون"، أما ماسيمو أمبروزيني اللاعب السابق لـ ميلان فهنئه عبر قناة "سكاي سبورتس" حيث قال: "جيجي أنت تمثل صدق لعبة كرة القدم، رغم هذا العمر إلا أنك ما تظهر مثل الصبي، إيجابي ومع عاطفة كبيرة، تهانينا جيجي"، من جهته أرسل له فيليبو إنزاغي زميله السابق في المنتخب الإيطالي الكلمات التالية: "أطيب التمنيات جيجي، أنا متأكد من أن لديك شيء خاص الآن، مثل حياتك المهنية العظيمة".

توتي: "لا تجعل الآخرين يقررون مكانك"

ومن التهاني الكثيرة التي وصلت بوفون أيضا، كانت واحدة من لورينزو إنسيني نجم نابولي الذي كتب له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكلمات التالية: "حتى في سن 40 تبقى دائما رقم واحد، أرسل لك عناق كبير جيجي"، فيما كتب له خافيير زانيتي القائد السابق لـ إنتير ميلان مايلي: "أخيرا أنت أيضا في الأربعين، لا تتوقف، الحياة الحقيقية تبدأ الآن"، أما فرانشيسكو توتي أسطورة روما الحية فطالبه بتحديد مستقبله لوحده وأن لا يدع أي أحد يقرر مكانه، حيث قال: "عليك أن تقرر مستقبلك، لا تجعل الآخرين يقررون، تحياتي صديقي، أنا أحبك".