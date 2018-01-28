فريق نابولي يشترط 50 مليون أورو مقابل تسريح غلام لنادي باريس جيرمان

كشف موقع "كالتشيو نابولي 24" المقرب من نادي نابولي الإيطالي، أمس الأول، أن إدارة هذه الأخيرة قد اشترطت استلام مبلغ 50 مليون أورو، نظير تسريح لاعبها الدولي الجزائري فوزي غلام، إلى فريق باريس سان جيرمان رائد ترتيب بطولة فرنسا، حيث أن ذلك جاء بعد العرض الذي تقدمت به الإدارة القطرية التي تملك أسهم باريس سان جيرمان، وتُسيّر نادي العاصمة الفرنسية.

هذا، وقد بات "البياسجي" ثاني فريق يرغب في الاستفادة من خدمات المدافع الأيسر لـ "الخضر"، بداية من الصيف المقبل، بعد مانشستر يونايتد الإنجليزي. علما أن جوفنتوس يريد بدوره انتداب فوزي غلام، لكن مسيري نابولي غير متحمسين لِتحويل الدولي الجزائري إلى فريق ينافسهم في البطولة الإيطالية.

للإشارة، فإن إدارة نادي نابولي أعلنت في الأيّام القليلة الماضية، عن انتدابها المدافع الأيسر الإسباني أليخاندرو غريمالدو (22 سنة)، الذي يرتدي زيّ فريق بنفيكا البرتغالي، وذلك لِمدّة 5 مواسم انطلاقا من الصيف المقبل، وهو مُؤشّر قوي على بيع فوزي غلام كونه يشغل نفس المركز، رغم أن الدولي الجزائري - الذي سيبلغ من العمر 27 سنة في الفاتح من فيفري المقبل - يرتبط مع نادي نابولي بِعقد تنقضي مدّته صيف 2022.