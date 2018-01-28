الملاكم إسلام جبايلي يعتبر أول جزائري يتوج بقلب مقاتل تايلاندا و المعروف بالضربات القاضية

توج الجمعة، الجزائري إسلام جبايلي، 22 سنة من العمر، ابن مدينة خنشلة، بلقب مقاتل تايلاندا بالضربات القاضية، بعد سلسلة الانتصارات التي حققها في منازلات الملاكمة، والتي أنهاها كلها بالضربة القاضية، في وزن 65 كلغ، على مستوى المدن التايلاندية، حيث ينتظر أن يشارك المصارع الجزائري، هذا الفاتح من فيفري، في منافسة دولية، لحزام المقاتل التايلاندي، التي شاركت فيها نحو 19 دولة أوروبية وعربية.

المصارع الخنشلي، جبايلي إسلام، أكد، في اتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالشروق، أنه تنقل إلى تايلاندا، بماله الخاص، بعد أن ربط اتفاقا مع أحد المدربين المشهورين بالمنطقة، المدعو مارن، هذا الأخير وبعد تأكده من مهارات إسلام، سجله ضمن منافسات منازلات الملاكمة، التي أجريت قبل أسابيع، بمنطقة سلامين ستيديوم، وفق إسلام، بالفوز بالجولة الأولى، في أول مشاركة له، في أقل من 40 ثانية، عن طريق الضربة القاضية، وهو أول خروج للملاكمة الجزائرية في الساحة التايلاندية، ليوصل منافسته للأسبوع السابع، دخل خلالها في خمس جولات، فاز في أربع منها بالضربة القاضية، وتعادل في واحدة.

إسلام جبايلي ابن مدينة خنشلة، والمقيم بحي المستقبل، تمنى أن تنظر سلطات الجزائر، لمثل هاته المواهب، لا سيما أن رزقه وعائلته، مرتبط بانتصاراته، وينتظر أن يصل الجزائري، إلى أرض الوطن، منتصف شهر فيفري القادم، فهل يلقى التفاته من مصالح وزير الشباب والرياضة.