الفيفا تشدد اللهجة و تهدد شباب بلوزداد بخصم 6 نقاط

كاموندي وباسكال وأودو يورطون بوحفصتعيش إدارة شباب بلوزداد، حالة استنفار قصوى، بسبب إمكانية خصم ست نقاط من رصيد الفريق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل قرب انقضاء الآجال المحددة مسبقا لتسوية مستحقات ثلاثة لاعبين سابقين للنادي.

ولم تجد إدارة الشباب الطريقة الأنسب للتخلص من ديون انغومو، إذ أرسلت موفدا خاصا إلى مقر الاتحاد الدولي لتسوية الوضعية، ولكن لجنة الانضباط على مستوى المحكمة الدولية طلبت القيام بعدة إجراءات قانونية، بدءا بضخ الأموال في رصيد الاتحاد الجزائري للعبة والأخير يحولها الى الفيفا ومن ثم يتم تسليمها إلى اللاعب.

وفي حديث مع الشروق الأحد، قال محمد بوحفص، رئيس شباب بلوزداد، أن الفاف لم تساعد الشباب على حل القضية: "بعثنا محامي الفريق إلى مقر الفيفا لحل قضية انغومو، وطلب منا تسوية الوضع أولا مع الفاف، ولكن الأخيرة لم تساعدنا على حل الإشكال، ولم يبق أمامنا سوى اللجوء إلى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي".

ويبقى الشباب مهددا بخصم ثلاثة نقاط أخرى، بعدما راسلته الفيفا، مرة ثانية لتسوية قضية اللاعبين السابقين باسكال وأوودو، إضافة إلى المدرب انخيل كاموندي، مثلما أشرنا في عدد السبت.

وارتفعت ديون الشباب لدى الاتحاد الدولي إجمالا، إلى 4.85 مليار سنتيم، بما فيها 720 مليون سنتيم للمدرب الأرجنتيني و400 مليون لجيل انغومو.

وكشف بوحفص بأن المهلة القانونية توشك على الانقضاء والفريق يتجه نحو التعرض لعقوبات قاسية قد تجعله يدخل التاريخ مجددا بالسقوط إلى الأقسام الدنيا: "قبل 31 جانفي الجاري علينا حل قضية انغومو نهائيا، ولدينا مهلة إلى غاية 5 فيفري الداخل، لتسوية أموال اللاعبين باسكال، وأوودو والمدرب كاموندي.. كما قلت سالفا، لم نجد من يساعدنا لتفادي عقوبة خصم النقاط وآمل أن يساعدنا الوزير ولد علي".

و كشف مصدر آخر، بان إدارة الشباب مفلسة حاليا، وتكون قد طلبت من الفاف سلفة تقارب 5 ملايير سنتيم، لحل مشاكلها مع الاتحاد الدولي، على أن يتم اقتطاع الديون من حقوق البث لهذا الموسم والموسم المقبل، ولكن زطشي رفض الطلب.

يشار إلى أن الرباعي الذي اشتكى ادارة الشباب للفيفا عمل مع الرئيس السابق رضا مالك، الذي رفض منحهم مستحقاتهم المالي، ويبقى الشباب مهددا بالتعرض لنفس عقوبة اتحاد بلعباس الذي خصمت منه ست نقاط.