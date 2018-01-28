الإعلامي وليد الفراج يستفز الجمهور الجزائري بعد سخريته من "رايس مبولحي"!

أثار معلق رياضي سعودي استياء وغضب الجماهير الجزائرية بسبب سخريته من حارس المرمى الجزائري، رايس وهاب مبولحي، الذي انضم أخيراً، إلى نادي الاتفاق السعودي.

وأدلى الإعلامي وليد الفراج بكلمات مستفزة بحق رايس وهاب مبولحي رغم كونه اسم معروف على الساحة الكروية العربية، بعد أن شارك في نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا و2014 في البرازيل، إلا أن الإعلامي السعودي لم يعرف كيف ينطق اسمه، أو تظاهر بذلك.

وقال الفراج: "ريس.. رايس، مُب، مبولحي.. إيش يا أخي منين تجيبلونا أسماء ها اللعيبة. وواصل تعليقاته الغريبة قائلاً: "ياللا نشوف مبولحي، لاعب الاتفاق، ما أدري الأسماء هاذي من وين يجيبونها".