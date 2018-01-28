أسطورة آرسنال ينصح رياض محرز / يجب أن تنضم لفريق ضمن كبار الدوري الإنجليزي

وجه أسطورة آرسنال الإنجليزي، نصيحة غالية للاعب الجزائري رياض محرز، جناح فريق ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونصح راي بارلور، نجم آرسنال السابق، والمحلل بشبكة سكاي سبورتس، رياض محرز، بالعمل على الانضمام لفريق كبير.

وقال بارلور، في تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ستار “متعجب من بقاء محرز مع ليستر، لقد عانى من فترة تراجع فيها مستواه، الا أنه الآن عاد لتألقه، هذا هو محرز الذي توج من قبل بلقب البريمييرليج”.

وأضاف “يجب أن ينضم محرز لفريق ضمن كبار الدوري الإنجليزي، ويكون لديه طموح المشاركة في دوري الأبطال، أعرف أن التقارير تحدثت عن آرسنال، ولكن أيضا هناك أندية أخرى يمكن أن يتطور بها أكثر مثل تشيلسي”.

وكانت عدة تقارير، قد ربطت رياض محرز بالرحيل عن ليستر سيتي هذا الشتاء، والانضمام لآرسنال أو ليفربول.