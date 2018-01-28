جماهير “نيوكاسل” تنتظر إتمام صفقة سليماني !

تنتظر جماهير “نيوكاسل” إتمام صفقة الجزائري إسلام سليماني بشغف كبير حيث تتوقع منه أن يكون المهاجم القادر على تقديم الإضافة للفريق، في تقرير نسرته صحيفة “دايلي مايل” البريطانية.وأبدت جماهير الفريق عن إعجابها بإمكانيات سليماني وخاصة الروح القتالية التي يظهرها في كل مباراة.

يذكر أن نيوكاسل قد عرض على ليستر مبلغ22 مليون أورو للتعاقد مع الجزائري حيث سيكون أغلى صفقة في تاريخ الفريق.

ولا يزال “السوبر سليم” ينتظر عروضا آخرى في آخر أيام الميركاتو.