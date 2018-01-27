بالفيديو : فيغولي يتألق و يسجل و يقود غالاتاسراي لفوز ثمين

قاد الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” فريقه “غالاتاسراي” التركي لتحقيق فوز مُهم بهدفين دون رد على حساب الضيف “أوسمانلي سبور”.أمسية اليوم السبت في الجولة 19 من الدوري التركي الممتاز، وسجل “سوسو” الهدف الأول في المباراة التي إحتضنها ملعب “تورك تيليكوم”.

وجاء هدف فيغولي في الدقيقة 37 بعد مُتابعته لكرة جميلة من زميله “ديرديوك” ليواصل بذلك لاعب الخضر تألقه اللافت.