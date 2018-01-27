سليماني غير متحمس لبطل الليغا

يبتعد الدولي الجزائري إسلام سليماني، عن تجسيد صفقة إنتقاله لنادي موناكو الفرنسي، الذي كان من أبرز المرشحين للإستفادة من خدماته.

وكشفت إذاعة “أر أم سي” الفرنسية، أن المقربين من إسلام سليماني، وعلى الأرجح وكيل أعماله، هو من أقنع موكله بذلك.

ولم توضح الإذاعة الفرنسية، السبب الذي أدى لإتخاذ هذا القرار. إلا أن العروض الإنجليزية المقترح على اللاعب قد تكون السبب.

حيث يتواجد مهاجم الخضر، محل طلب العديد من الأندية الإنجليزية، أبرزها نادي نيوكاستل، واتفورد، إضافة للعملاق تشيلسي، حسب الصحافة الإنجليزية.

ويبدو أن إسلام سليماني، قد تعود على أجواء البريميرليغ، ويفضل الإستقرار فيها، على تغيير الأجواء نحوى بطولة أوروبية أخرى.