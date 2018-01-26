فوزي غلام على أعتاب هذا النادي العملاق

ذكرت تقارير إيطالية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد بات قريب من التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائي "فوزي غلام" الظهير الأيسر لنادي نابولي الإيطالي؛ خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لشبكة "راي سبورت" الإيطالية، فإن إدارة الشياطين الحمر تريد دفع الشرط الجزائي الخاص بغلام من أجل الحصول على خدماته هذا الشتاء.

وأشارت الشبكة إلى أن على الرغم من تمديد اللاعب لتعاقده مع نابولي مؤخرًا، إلا أن إدارة اليونايتد على استعداد لدفع 60 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الخاص باللاعب للحصول على خدماته.