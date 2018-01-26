وسائل الإعلام البريطانية: محرز ينتقل لـ”أرسنال” !!

يبدو أن الأمور تسير عكس التيار بالنسبة للجزائري رياض محرز، فقد أجمعت وسائل الإعلام البريطانية، أن “فينغر” سيفكر في التعاقد مع رياض في حالة إخفاقه مع “أوباميانغ”.

فالنادي الإنجليزي يفاوض الغابوني “أوباميانغ”، رغم تعنت إدارة “دورتموند” التي تصرّ على أكثر من 70 مليون أورو.

ولذلك في حالة فشل الصفقة، فإن فينغر سيتجه لحسم صفقة “محرز” في آخر ساعات الميركاتو.

وكان محرز قد شوهد في ملعب الإمارات، أين صنع الحدث بمتابعته مباراة “أرسنال – تشيلسي”.