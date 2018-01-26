رئيس أنجي: بلايلي لا أحتاجه لأنه لايتناسب تماما مع عالم الإحتراف
قصف سعيد شعبان، الدولي الجزائري، يوسف بلايلي وبالثقيل في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، صبيحة اليوم الجمعة، مُعتبرا تصرفاته بغير المُحترمة.
وقال :”بلايلي لا أحتاجه، لأنه لايتناسب تماما مع عالم الإحتراف، سواء من ناحية عقليته ومُحيطه وقمنا بإنهاء عقده، وسيلتحق بالترجي”.
وقال :”بلايلي لا أحتاجه، لأنه لايتناسب تماما مع عالم الإحتراف، سواء من ناحية عقليته ومُحيطه وقمنا بإنهاء عقده، وسيلتحق بالترجي”.
وواصل :”عندما وصل عندنا أردنا تجهيزه بصفة تدريجية، ولكن عقليته ومُحيطه تجعل من الإستحالة عليه النشاط في المُستوى العالي حاليا”.
وختم :”لقد أراد النشاط مع الفريق المُحترف مُباشرة، وأفهمناه بأن القرار بيد المُدرب لاغيره، وهو الأمر الذي لم يستوعبه للأسف”.
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