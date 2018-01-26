الخطوط السكة الحديدية تعلن أن أول قطار جديد للخطوط الطويلة كوراديا يكون يوم الأحد المقبل

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنها ستتسلم أول قطار جديد للخطوط الطويلة “كوراديا”، يوم الأحد المقبل.

وأضحت الشركة في بيان لها أن هذا القطار هو من 17 قطارا، من تصميم الفرنسي “أليس توم”.

وأضافت أن العمليّات التّجارية لاتزال في أوّل خطواتها لاستقبال قطار “كوراديا”من مجموع 17 قطار،طلبتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .

حيث ستكون على مستوى الرصيف الخاص للشركة بميناء الجزئر إنطلاقا من ميناء “صافوني” الايطالي.

كما أعلنت الشركة أنها ستقوم بتجارب دون مسافرين طيلة شهر فيفري،على أن يدخل القطار حيز الخدمة مطلع شهر مارس المقبل.

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