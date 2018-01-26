فوزي غولام يفاجئ مدربه ساري و يُبدي جاهزية كبيرة للمشاركة في المباريات

يواصل اللاعب الجزائري “فوزي غولام” صنع الحدث في الوسط الرياضي الإيطالي، حيث شارك في الحصة التدريبية ليوم أمس بصفة عادية بل أبدى جاهزية كبيرة.وحسب ماذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، فإن غولام سيحظى بفرصة المشاركة ضد “بينفينتو” أو “لازيو” في الكالتشيو.

حيث كان المدرب ساري يفكر في إقحامه في مباراة لايبزيغ في الدوري الأوروبي بعد أسبوعين من الآن.

يذكر أن “غولام” حطم كل الأرقام بعد عودة الإصابة التي تعرض لها ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال.