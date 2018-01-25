!..هذا هو السبب الحقيقي لتواجد محرز بملعب الإمارات

كشف موقع “سكي سبورت” الإنجليزي عن السبب الحقيقي الذي دفع اللاعب لجزائري رياض محرز للتنقل إلى ملعب الإمارات ومتابعة مباراة آرسنال وتشيلسي في نصف نهائي كاس الرابطة الإنجليزية.

وأكد “موقع سكي سبورت” أن اللاعب الفرنسي “نغولو كانتي” لاعب تشيلسي كان وراء دعوة “محرز” لحضور المباراة بحكم الصداقة القوية التي تربط الطرفين.

ورد الموقع الإنجليزي عن شائعات إقتراب محرز من تقمص ألوان فريق تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي قبل أيام قليلة عن غلق أبواب الإنتقالات.