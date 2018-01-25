فوزي غولام مطروحا و بقوة على طاولة العملاق الإنجليزي مانشسر يونايتد ب 60 مليون أورو

لايزال إسم الدولي الجزائري، فوزي غولام مطروحا وبقوة على طاولة العملاق الإنجليزي “مانشسر يونايتد” من أجل الإنتقال لصفوفه الصائفة القادمة.وأشارت تقارير إعلامية إيطالية لوجود نية لدى “الشياطين الحمر” في توفير 60 مليون أورو التي تُمثل الشرط الجزائي للظهير الأيسر.

وسيعتمد “خورخي مينديس” على علاقته الخاصة مع “جوزي مورينيو” الذي يُعتبر من أهم زبائنه لحسم صفقة صاحب القذفات الصاروخية سريعا.

يُذكر بأن خريج مدرسة “سانت إيتيان” لايزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع “البيرتينوبي” يمتد الى غاية جوان من سنة 2022.