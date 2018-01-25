درواز يتهم المصري حسن مُصطفى بتحطيم كرة اليد الجزائرية
إتهم، وزير الشباب والرياضة السابق، عزيز درواز، نظيره المصري، حسن مُصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد بتحطيم كرة اليد الجزائرية.
وصرح قائلا لتلفزيون “النهار” :”المصري، حسن مُصطفى سعى ونجح في مسعاه لتحطيم كرة اليد الجزائرية وجعل الطريق مفتوحا أمام بلده”.
وصرح قائلا لتلفزيون “النهار” :”المصري، حسن مُصطفى سعى ونجح في مسعاه لتحطيم كرة اليد الجزائرية وجعل الطريق مفتوحا أمام بلده”.
وأضاف :”المُشكل هو أن هذا الشخص تحصل على دعم من الجزائريين الذين قاموا بمُساعدته من أجل مُعاقبتي وكأنني عدو لوطني”.
ليختم :”المصري يسعى لتحطيم جميع من يُنافس مُنتخب بلاده، ونجح مع الجزائر، وهو يقوم بنفس السيناريو حاليا مع الجارة تونس”.
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